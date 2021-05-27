Сургутянка заняла второе место на этапе Гран-при по дзюдо Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Сургутянка Ольга Позднышева заняла второе место на этапе Гран-при по дзюдо Международной федерации спорта слепых (IBSA), завершающемся сегодня в столице Азербайджана Баку.

Югорская дзюдоистка выступала в весовой категории до 63 кг. Она провела на турнире три поединка и менее чем за минуту поборола американку Лиану Мутиа. Также ей удалось победить свою давнюю соперницу – турчанку Дюгу Сете Артар.

В главном поединке сургутянка сошлась с Ханим Хусейновой, представительницей страны-хозяйки турнира. Первую половину боя Ольга удерживала инициативу, проведя серию подсечек и бросков. Но когда до окончания оставалось меньше двух минут, её соперница выполнила приём который определил исход матча и Позднышева получила серебро. В турнире участвовали более 200 спортсменов со всего мира и Гран-при по дзюдо в Баку – первые с января 2020 года рейтинговые международные соревнования по дзюдо и один из двух отборочных турниров, оставшихся до Токио – 2020. Соревнования позволят спортсменам набрать очки и укрепиться в мировом рейтинге для отбора на Паралимпиаду.