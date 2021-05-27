Житель Сургута украл в магазине девятнадцать палок колбасы Фото: скриншот с видео ОМВД России по Сургутскому району

В Сургутском районе в полицию обратился сотрудник одного из супермаркетов поселка Белый Яр, который рассказал о краже колбасы. Неизвестный мужчина украл из холодильника магазина 19 палок колбасы. Сложив продукты в пакет спокойно покинул магазин. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Полицейские быстро разыскали подозреваемого, которым оказался 33-летний житель Сургута, он раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и наркотики.

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что часть краденного он съел, а часть раздал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали, как против югорчанина возбудили уголовное дело за кражу тюбика зубной пасты и две щетки.