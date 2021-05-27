Мошенники смогли легко обмануть жителей Нефтеюганска и украсть их деньги Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества, югорчане подарили злоумышленникам 2 миллиона рублей.

Двух жителей Нефтеюганска аферистам удалось с легкостью обмануть через «Инстаграм» якобы под предлогом инвестирования денег и скупку золотых изделий, косметологического оборудования и косметических средств. Потерпевших убедили перевести 300 тысяч рублей.

В Когалыме 58-летний мужчина, продавая квартиру, поверил псевдо-покупателю, который готов предложил перевести задаток за сделку. Мужчина, не подозревая подвоха, предоставил коды из сообщений, после чего у него списались 200 тысяч рублей, а покупатель испарился.

Житель Кондинского района поверил мнимому сотруднику «Центробанка», который попросил помощи в выявлении утечки данных среди банковских работников. Он убедил югорчанина оформить кредит, обналичить деньги и перевести на абонентские номера, которые диктовал якобы специалист «Центробанка». Общая сумма перевода составила 200 тысяч рублей.

В Когалыме 55-летний мужчина поверил неизвестному «Сергею», который под предлогом продажи магнитофона украл у него 14 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.