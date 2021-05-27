В Югре продолжается голосование за объекты благоустройства Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На специальном сайте жители региона в режиме онлайн могут проголосовать за территории для благоустройства на 2022 год. Уже проголосовали 103 тысячи 569 югорчан.

До конца отбора территорий и дизайн-проектов на следующий год осталось меньше недели – голосование закончится уже 30 мая. Участвовать в голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.

Выбрать югорчане могут парки, набережные, обновленные скверы, улицы, площади, а также дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год. Участие жителей региона в проекте «Формирование комфортной городской среды» позволит сделать города более комфортными для югорчан и повысить индекс качества городской среды.