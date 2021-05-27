Югорчанин, застреливший двух обидчиков сел на 16 лет в колонию строго режима Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Состоялся суд над 45-летним жителем Сургутского района, который 9 мая 2020 года около 21 часа в общежитии по улице Ломоносова посёлка Федоровский застрелил двоих человек.

Как выяснилось, пьяный подсудимый поссорился с двумя местными жителями из-за личной неприязни друг к другу. После ссоры мужчина ушёл к себе в комнату, однако один из его оппонентов пошёл за ним для выяснения отношений. При входе в комнату злоумышленник выстрелом в голову убил мужчину из охотничьего ружья. Затем убийца направился к выходу из общежития, где находился второй обидчик, и выстрелил ему в грудь. От полученной раны второй мужчина также скончался на месте происшествия, а преступник спокойно отправился в лес и лёг спать.

Через несколько часов его нашли и арестовали. Подсудимый вину не признал, оправдывая свои действия случайными выстрелами. Но суд признал его виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.