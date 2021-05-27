В Урае водитель Шевроле не уступил дорогу и врезался в «Рено» Фото: ГИБДД

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

В Урае на улице Южная 67-летний водитель автомобиля «Шевроле», при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Рено», за рулём которого находился 31-летний мужчина. В результате аварии пассажир «Рено», 56-летняя женщина, получила травмы.

С начала года на территории округа зарегистрировано 101 ДТП из-за несоблюдения правил очередности проезда, в которых 2 человека погибли и 141 ранен. ГИБДД напоминает о внимательном поведении на дороге и соблюдении установленных правил.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 53 – за нарушение требований к перевозке детей.