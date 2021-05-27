Названы книги, которые читают югорчане в 2021 году

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Жители Югры чаще всего скачивают в интернете литературу по саморазвитию, психологию и фантастические романы. В этом году югорчане прочитали онлайн уже более 1 500 книг. Каждое третье произведение предпочли прослушать в аудиоформате.

В преддверии сезона летних отпусков и общероссийского дня библиотекаря телеком-аналитики расказали о литературных предпочтениях северян из электронного хранилища. На основе обезличенных данных сервиса «МегаФон Книги» специалисты представили список самых популярных в этом году произведений в регионе.

Топ электронных книг Югры

1. Подсознание может всё! (Джон Кехо)

2. Сила подсознания, или как изменить жизнь за четыре недели (Джо Диспенза)

3. Богатый папа, бедный папа (Роберт Кийосаки)

4. Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь (Джон Стрелеки)

5. Тонкое искусство пофигизма (Маркс Мэнсон)

В среднем за месяц интернет-активный житель округа успевает прочесть 3 электронных издания и тратит на это порядка 156 рублей из своего бюджета. Любимый день для чтения югорчан - воскресенье, а меньше всего проводят время за книгами в будни. Большую часть литературы загружают женщины - по этому показателю они на 53% обгоняют мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне проводят время девушки 23-27 лет, среди противоположного пола наибольшую любовь к книгам проявляют 24-33-летние книгочеи Югры.

Из классики югорчане выбирают произведения Михаила Булгакова, Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Эрнеста Хэмингуэя.

- Югра занимает второе место среди регионов Урала по интересу населения к онлайн-литературе. Обгоняют югорчан только книголюбы из Свердловской области. В общероссийских масштабах округ входит в топ-30 субъектов по спросу на онлайн-чтение. Уверен, что в сезон длинных летних северных отпусков мобильных читателей в нашем регионе станет еще больше, - резюмировал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.