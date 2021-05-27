Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 мая 2021 года увеличилось на 54 человек Фото:pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 54 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе выявлено 57 291 случай заражения коронавирусом.

По клинической картине: на момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 22 диагностирована пневмония, у 1 болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 50 случаях, по 4 контактам информация уточняется. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находятся 4 224 человека, сняты с наблюдения 218 473 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследован 3 507 человек, всего прошли обследование 1 703 191 югорчанин.

Картина заболеваемости по городам и районам выглядит следующим образом: Нижневартовск – 14; Ханты-Мансийск – 7; Сургут – 7; Нягань – 5; Нефтеюганск – 4; Советский район – 3; Лангепас – 2; Нефтеюганский район – 2; Сургутский район – 2; Когалым – 1; Мегион – 1; Урай – 1; Октябрьский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1; Пыть-Ях – 1; Нижневартовский район – 1; Белоярский район – 1.

В тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 797 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 58 человек, за весь период пандемии вылечились 56 035 югорчан.