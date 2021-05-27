В Пыть-Яхе задержали преступную парочку за кражу телефона и денег у пенсионера Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 75 преступлений за сутки.

В Радужном ранее судимый мужчина, работающий каменьщиком, украл 7 тысяч рублей с чужой банковской карты, расплатившись ею в магазинах города за часы и серьги. Возбуждено уголовное дело.

В Лангепасе задержали 31-летнего мужчину, который выбросил полимерный сверток со светлым порошкообразным веществом. Осмотрев место происшествия полицейские нашли пакет, а экспертиза подтвердила, что вещество является синтетическим психостимулятором массой 0,455 грамма. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Пыть-Яха задержали мужчину и женщину, которые украли из квартиры в 1 микрорайоне, фотоаппарат, сотовый телефон и 49 тысяч рублей с пенсионной карты хозяина. Мужчина ранее неоднократно судим за грабёж и несколько раз за причинение вреда здоровью человека, его спутница также привлекалась к уголовной ответственности, но за кражу.