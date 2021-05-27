Погода в Югре на 27 мая 2021 года: ливень, гроза и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 27 мая 2021 года: температура воздуха днём +10, +15 °С, местами +4, +9 °С. Облачно с прояснениями. По восточной половине дождь, по западной половине местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °С. В ночное время по южной половине округа ливень, гроза. По северной половине дождь, в отдельных районах гроза. Порывы ветра до 25 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +10, +12 °С, ночью +4, +6 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день был ясный - то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной - то и все лето должно было быть таким.