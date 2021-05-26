Фото: БУ "Югорская городская больница"

В югорской больнице открылась «Палата пробуждения». Речь идет о палате, в которую доставляют пациентов после оперативного вмешательства под общим наркозом. До этого таких пациентов приводили в чувства в общем реанимационном зале.

Отметим, что палата рассчитана на три койки, с возможностью расширения до четырех.

Для ее обустройства были применены стекломагниевые листы с антибактериальным покрытием, их используют для строительства оперблоков и иных чистых помещений. Кроме того, специальные антибактериальные шторы разделяют пространство между койками пациентов. Они предназначены для помещений с максимально высоким уровнем чистоты и стерильности.

Также здесь есть все необходимое для поддержания здоровья пациентов: централизованная система снабжения медицинскими газами, аппараты ИВЛ, мониторы пациента, функциональные кровати и сплит-система для поддержаний оптимальной температуры воздуха.