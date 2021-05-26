Вартовчанка, решившая купить в интернете собаку, осталась без денег и пса Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нижневартовска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам девушки, она хотела купить собаку, но вместо этого лишилась 18 тысяч рублей.

- Было установлено, что заявительница нашла на одном из сайтов объявление о продаже «Шпица». Далее она связалась с продавцом, который сообщил, что сам находится в Сургуте, поэтому щенок приедет к новой хозяйке через сервис «Яндекс доставка», а затем отправил ссылку для оплаты. Перейдя по ней, пострадавшая внесла все реквизиты банковской карты и код подтверждения, после чего с ее счета списались деньги на неизвестный номер, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Варточанка тут же написала о случившемся продавцу, на что он ответил, будто произошла ошибка и скинул идентичную ссылку для возврата денег. Однако заявительница поняла, что столкнулась с мошенником и сразу обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего югорчанку, также возбуждено уголовное дело.