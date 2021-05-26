В Югре все электросетевые объекты готовы к подъему воды в реках

Фото: «Россети Тюмень»

В Югре наступил период паводка. Согласно данным Росгидромета, сейчас уровень воды в реках автономии не превышает критических отметок, однако в некоторых муниципалитетах все же зафиксирован разлив рек в пойменные части. В связи этим сотрудники «Россети Тюмень» ведут круглосуточный мониторинг состояния объектов, попадающих в зону риска подтопления.

Для защиты энергообъектов специалисты компании заблаговременно реализовали комплекс предупредительных мер: утверждены схемы резервного электроснабжения потребителей, проводятся регулярные осмотры оборудования, составлены оптимальные маршруты следования до энергообъектов с учетом разливов рек. Контролирует весь процесс специальная комиссия, сформированная из начальников подразделений. Также энергетики взаимодействуют с Росгидрометом, МЧС и местными органами власти, чтобы оперативно получать информацию об изменении паводковой обстановки.

Кроме того, в круглосуточном режиме готовности находятся 187 бригад численностью 851 человек. В их арсенале находятся 74 резервных источника электроснабжения, 24 плавсредства и 440 единиц спецтехники.

Отметим, что особое внимание при мониторинге уделяется бассейнам рек Обь и Казым, где обстановка наиболее критична. Так, в районе Нижневартовска в зону риска попадают две подстанции и 182 опоры высоковольтных линий электропередачи, из них восемь фундаментов уже подтоплены водой. Также зафиксировано подтопление фундаментов пяти опор ЛЭП и в Октябрьском районе. Однако сложившаяся ситуация не влияет на электроснабжение потребителей, так как линии построены с учетом гидрологической специфики местности.

По словам заместителя директора Управления ГО и ЧС Нижневартовска Андрея Механошина, на данный момент ситуация в районе стабильная. Паводок находится в пределах многолетних среднегодовых параметров. Подъем воды в сутки не превышает 5-10 сантиметров. Никаких прогнозов резкого повышения воды на сегодняшний день нет