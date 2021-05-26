Нефтеюганец, укравший металлические трубы, рискует угодить в тюрьму

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полиция Нефтеюганска задержала подозреваемого в краже металлических труб на 200 тысяч рублей. О пропаже сообщил местный житель, с чего участка и пропали трубы.

Преступником оказался нефтеюганец 2002 года рождения. Когда молодого человека доставили в отделение полиции, он сразу же признался в содеянном и сообщил, что уже давно задумал преступление. Трубы он вывез на грузовом автомобиле, а затем сдал их в пункт приема металлолом. Вырученные деньги преступник собирался потратить на личные нужды.

Сейчас молодой человек находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении, также он обвиняется по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.