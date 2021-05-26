Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 мая 2021 года увеличилось на 50 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 50 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе выявлено 57 237 случаев заражения.

По клинической картине: на момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у десяти диагностирована пневмония, у двух болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях, по пяти людям информация уточняется. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находятся 2 204 человека, сняты с наблюдения 218 316 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследован 3 091 человек, всего прошли обследование 1 700 191 югорчанин.

Картина заболеваемости по городам и районам выглядит следующим образом: Нижневартовск - 13; Ханты-Мансийск - 8; Сургут - 5; Нягань и Лангепас - 4; Советский район - 3; Мегион и Пыть-Ях - 2; Нефтеюганск, Когалым, Урай, Югорск, Сургутский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский и Березовский районы - 1.

В тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 797 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека, за весь период пандемии вылечились 55 977 югорчан.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 373 человека с COVID-19, из них 1 014 (12,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 026 168. Выздоровевших - 9 135, за весь период - 4 642 090. Умерших - 406, с начала периода - 119 600.