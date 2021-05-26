В Пыть-Яхе вынесли приговор пьяному водителю, по вине которого погибла молодая девушка Фото: Ольга Крыльцова

Пыть-Яхский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, пьянстве за рулем, а также смерти человека, случившейся по его вине.

- Было установлено, что 28 августа 2020 года подсудимый сел за руль в состоянии опьянения. Двигаясь по ул.Магистральной , он существенно превысил скорость, из-за чего не успел затормозить и сбил молодую девушку, переходившую дорогу. Она скончалась на месте от полученных травм, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

В итоге суд отправил югорчанина на 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.