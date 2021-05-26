Фото: скриншот с сайта

В Сургуте более 500 человек примут участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». Горожане могут выбрать дистанцию в пять, десять или двадцать один километр. Перед этим необходимо зарегистрироваться на сайте Забег.рф и иметь при себе медицинскую справку-допуск.

Мероприятие пройдет 30 мая с 9:00 до 15:00. В связи с этим в городе перекроют движение на нескольких участках дорог: ул. Университетская (от перекрестка с ул. Энергетиков до пересечения с ул. И.Каролинского) и проспект Пролетарский (от пересечения с ул. Университетской до ул. 30 лет Победы).

Также на центральной площади состоятся показательные выступления сургутских спортсменов, мастер-классы и церемония открытия.

-Это одно из самых массовых мероприятий России. Оно вошло в «Книгу рекордов Гиннесса» по количеству участников. По итогам акции, город, который соберет больше всего спортсменов, станет беговой столицей России, - рассказал начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко.