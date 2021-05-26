Житель Нижневартовска обматерил полицейских, предложивших ему помощь

Житель Нижневартовска обматерил полицейских, предложивших помощь Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в оскорблении полицейских и причинении им телесных повреждений.

Происшествие случилось 22 мая около 21:00. В тот вечер подозреваемый, имея неопрятный вид и телесные повреждения, был остановлен полицейскими возле дома №7 по ул. Пионерская. Сотрудники поинтересовались у мужчины его состоянием и спросили, не нужна ли ему помощь, но в ответ услышали нецензурную лексику, кроме того, мужчина проявлял агрессию.

- В связи с противоправным поведением, полицейские доставили горожанина в отделение. Это настолько разозлило мужчину, что он три раза пнул инспектора по делам несовершеннолетних в область ноги и ударил рукой по лицу, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.