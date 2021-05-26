В аэропорту Сургута сожгли пять саженцев лимона с сомнительной почвой Фото: Татьяна Коркина

В международном аэропорту Сургута 12 мая 2021 сотрудники Россельхознадзора не допустили к ввозу пять саженцев лимона с почвой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ввозить в Россию почву можно только в научных целях и только в порядке, установленном Правительством РФ.

За нарушение правил ввоза саженцев лимона пассажира, который привез растения, привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Саженцы лимона изъяты и уничтожены по заявлению владельца в специальной печи аэропорта.

Отметим, что такие случаи в аэропорту Сургута нередки. Пассажиры провозят посадочный и семенной материал в багаже и ручной клади, не соблюдая обязательные международные и российские требования ввоза продукции высокого фитосанитарного риска (семена, черенки, саженцы). У таких пассажиров нет фитосанитарных сертификатов, выданных национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера.