В Пыть-Яхе пьяный водитель покрыл матом полицейского и попытался дать взятку в 100 тысяч рублей

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В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который подозревается в оскорблении представителя власти. Также следователи проводят проверку по факту попытки дачи взятки полицейскому.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях бдительная горожанка позвонила в полицию и рассказала, что пьяный мужик пытается сесть за руль автомобиля. Прибыв на место происшествия, старший инспектор ДПС Станислав Иляев обнаружил мужчину, который пытался сесть за руль «Ниссан-Пульсара». Полицейский увидел, что молодой человек пьян и попросил его пройти в патрульный автомобиль, чтобы провести с ним профилактическую беседу.

В ответ мужчина отматерил полицейского, отказался сесть в авто и стал агрессивным. Мент попросил мужика успокоиться и прекратить ругаться, но тот не реагировал. Тогда полицейский предупредил югорчанина, что за оскорбление представителя власти его могут привлечь к ответственности. Чтобы избежать ответственности, подозреваемый сел в авто и бросил полицейскому 100 тысяч рублей.

Госавтоинспектор потребовал забрать деньги и тут же сообщил в дежурную часть. Для дальнейшего разбирательства его доставили в ОМВД России по Пыть-Яху. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.