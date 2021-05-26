В Югорске из-за санитарных нарушений закрыли павильон с выпечкой Фото: pixabay.com

Житель Югорска пожаловался в Роспотребнадзор на несоблюдение санитарных норм предпринимателем, торгующим выпечкой в одном из торговых центров города.

Во время проверки факты указанные мужчиной подтвердились. Как оказалось в помещении не организован дезинфекционный режим, не соблюдаются правила личной гигиены в период распространения COVID-19. Кроме того, продажа продуктов, в том числе кулинарных изделий проводится в общем коридоре, что не исключает их загрязнения. Также, не соблюдаются условия хранения скоропортящихся продуктов, предметы для уборки хранятся в непосредственной близости с пищевыми продуктами и многое другое.

Эти нарушения создают угрозу здоровью потребителей, поэтому в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело и составлен протокол о временном запрете деятельности.

Югорский районный суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 40 суток.