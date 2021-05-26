В Нижневартовске прошли соревнования по спортивному ориентированию

В Нижневартовске прошли массовые соревнования по спортивному ориентированию Фото: ЮграМегаСпорт

В Парке культуры и отдыха имени 40-летия Победы в Нижневартовске проходили XV Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Такие масштабные соревнования в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Югре проводились впервые.

Участвовали 35 команд, более 500 спортсменов, которые достойно продемонстрировали свои навыки ориентирования на подготовленных трассах.

По окончании мероприятия для участников организовали праздничный концерт. Победители и призеры получили заслуженные награды на торжественной церемонии закрытия соревнований.

Мы сообщали ранее, как юные югорские спортсмены показали свои умения в плавании на физкультурно-оздоровительном мероприятии среди воспитанников АУ «ЮграМегаСпорт» 2006-2016 годов рождения.