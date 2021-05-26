Бизнесмены Нягани доказали свою силу в веселых стартах

Няганские бизнесмены поучаствовали в весёлых стартах Фото: Администрация Нягани

Няганские бизнесмены поучаствовали в весёлых стартах "Здоровый бизнес - успешный бизнес". Предприниматели выложились "на все сто" и прошли серьезную проверку своих физических способностей. - Глядя на участников, которые инициативны, физически активны, ну, мне честно говоря, их немножко жалко, - рассказал Павел Свиридов президент няганской торгово-промышленной палаты.

Павел Свиридов также отметил, что подобные физические нагрузки предоставили участникам возможность выкладываться на сто процентов, чтобы доказать себе и окружающим свою силу, здоровье.

- Доказать что ты являешься успешным предпринимателем. Собственно, как в бизнесе, - добавил бизнесмен.

Напомним, мы писали, как начинающие предприниматели Сургутского района боролись за грант главы муниципалитета.