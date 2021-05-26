Погода в Югре на 26 мая 2021 года: сильный дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 26 мая 2021 года: температура воздуха днём +16,+21 °С, по северо-западу +10,+15 °С, ночью +2,+7 °С. Облачно. Небольшой дождь, а по центральным районам сильный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный стихнет до 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: днём облачно, сильный дождь, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура воздуха +16,+18 °С. Ночью облачно с прояснениями, дождь, восточный ветер 3-8 м/с, температура +11,+13 °С.

В народе считали, что комаров весной приносит тёплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с насекомыми. Говорили: «Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов; если много мошек - готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара - их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени - комариное племя на дюжину убавится.