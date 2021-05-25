В столице Югры пройдет турнир сильнейших атлетов по пауэрлифтингу Фото: ЮграМегаСпорт

В окружной столице Югры 26 мая пройдет турнир сильнейших атлетов Югры и Ямала, которые встретятся на Открытом Кубке Югры по пауэрлифтингу среди мужчин, женщин и ветеранов в Ханты-Мансийском Центре развития теннисного спорта.

За звания лучших поборются 110 спортсменов в разных весовых категориях в дисциплинах силового троеборья: приседании со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга.

Югру на соревнованиях будут представлять сильнейшие представители Сургута, Нижневартовска, Нягани, Когалыма, Мегиона, Югорска, Нефтеюганского района, Нефтеюганска, Советского района и Ханты-Мансийска.

Парад открытия соревнований состоится 27 мая в 15 часов, а имена победителей назовут на следующий день.