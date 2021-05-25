Югорчанка завоевала "серебро" на чемпионате Европы по водным видам спорта Фото: МБУ Городской информационный центр

В заключительный день соревнований Анна Егорова из Ханты-Мансийска выиграла серебряную медаль. В Венгрии завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, в программу которого вошли соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию и плаванию на открытой воде.

Ранее югорская спортсменка уже завоевала две бронзовые награды: в плавании на дистанции 800 метров, а также в смешанной эстафете 4х200 вольным стилем. Сборная России в плавательном турнире выиграла девять золотых, пять серебряных, восемь бронзовых медалей и стала второй в медальном командном зачете, уступив сборной Великобритании.

Стоит отметить, что Чемпионат России по плаванию 2021 года является отборочным для формирования составов сборных команд России по плаванию. После чемпионата Европы Анна Егорова будет готовится к Олимпийским играм в Токио, куда отправится в составе национальной сборной.