Житель Нягани сел на пять лет за кражу денег и угон автомобиля Фото: Юлия Кучеренко

В Нягани суд вынес обвинение жителю города, которого признали виновным по статьям "угон, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и "кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину".

В апреле прошлого подсудимый решил прокатиться на чужой автомобиле по городу. А в мае 2020 года взял телефон родственника и через приложение одного из банков перевёл деньги на банковский счёт своей знакомой, которая не знала о его преступных намерениях.

Похищенными деньгами мужчина воспользовался по своему усмотрению, причинив владелице телефона значительный материальный ущерб.

Суд назначил югорчанину наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.