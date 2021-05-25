Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 мая 2021 года увеличилось на 44 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре увеличилось число заболевших коронавирусом на 44 человека в 10 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 57 187 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3393,69 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 3 случаев, 18-29 лет – 8 случаев, 30-49 лет – 18 случаев, 50-64 лет – 9, старше 65 лет – 6. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 42 случая, 2 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 53 случае, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции находятся 8 275 жителей региона, сняты с наблюдения – 217 931 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 451 человек, всего прошли обследование 1 697 100 югорчан.

Случаи заболевания за сутки выявлены: в Нижневартовске – 14; Сургуте – 6; Нягани – 5; Мегионе – 5; Нижневартовском районе – 4; Советском районе – 3; Когалыме – 3; Югорске – 2; Ханты-Мансийске – 1; Сургутском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 31 пациент, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 797 человек. Но есть и хорошие новости за сутки выписаны по выздоровлению 62 жителя округа, за весь период пандемии выздоровели 55 925 югорчан.

На сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, в том числе за последние сутки – 7 884 новых случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 4 632 955 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.