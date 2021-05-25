На станции в Сургуте мужчина попал под грузовой поезд Фото: Уральское СУ на транспорте СК РФ

На станции в Сургуте Свердловской железной дороги произошла трагическая ситуация. Грузовой поезд наехал на 29-летнего мужчину. Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК Р организовали проверку.

Местный житель, не стал пользоваться пешеходным мостом над железнодорожными путями, а решил перейти пути под стоящим на станции Сургут грузовым поездом. Когда молодой человек находился под составом, поезд тронулся, и наехал на мужчину. Пострадавшего увезли в травматологический центр Сургута.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили работников локомотивной бригады и знакомых пострадавшего мужчины. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для более детального изучения дела. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, как в Сургуте мужчина попал под стоящий поезд из-за больной спины. К счастью, для этого пассажира всё закончилось хорошо.