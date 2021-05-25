В Нижневартовске водитель «Лада» сбил подростка на электросамокате Фото: ГИБДД РФ

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано две аварии, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 ребёнок.

В Нижневартовске на улице Спортивная 24-летний водитель автомобиля «Лада», сбил 12-летнего мальчика, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Кроме того, в округе сотрудниками ГИБДД задержаны 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. 56 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 50 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция региона напоминает родителям: перед тем, как купить ребёнку подарок в виде самоката, велосипеда, мопеда, необходимо рассказать ему о правилах безопасного движения. Ребёнок, управляя средством передвижения должен быть подготовлен к различным дорожным ситуациям.