Югорчанка поверила мошеннику и потеряла деньги за несостоявшуюся поездку Фото: Татьяна Коркина

Югорчане перевели на счета аферистов 400 тысяч рублей за минувшие сутки.

Жительница Ханты-Мансийска решила на днях отправиться в Тюмень, хотела сэкономить время и деньги и забронировала поездку в приложении «БлаБлаКар». Мошенники воспользовались ситуацией, выдали себя за водителя, списались с женщиной и попросили её заранее оплатить услуги. Она не стала возражать, перешла по ссылке и ввела данные банковской карты, с которой злоумышленники сняли 46 тысяч рублей.

В Нижневартовске местный житель увидел объявление о продаже мёда, договорившись о покупке, перечислил мнимому продавцу за лакомство 17 тысяч, но так ничего и не получил. Вся эта история произошла осенью прошлого года, но тогда мужчина не стал обращаться в полицию. Спустя полгода он всё же заявил на афериста, написал заявление в дежурную часть.

Мошенники также любят рассылать спам в Вайбере, а именно: сообщения с выгодным предложением по полису ОСАГО. На такую уловку попался 23-летний житель Сургутского района, он перешел по ссылке, но ни сэкономить, ни получить нужные документы ему так и не удалось. Он с легкостью распрощался с 5 тысячами рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.