Ханты-Мансийск может получить статус первого в России гуманитарного наукограда Фото: пресс-служба ЮГУ

Ханты-Мансийск может получить статус первого в России гуманитарного наукограда. На Конференции работников и обучающихся по выборам ректора Югорского государственного университета об этом сообщил Глава окружного центра Максим Ряшин.

- Сегодня новая точка отсчета в исторической системе координат столицы Югры. Югорский государственный университет — мощный образовательный центр, на базе которого, уверен, будут развиваться существующие и создаваться новые научные направления, — сказал Максим Ряшин.

Глава города также сообщил, что сотрудничество университета, общественных институтов и органов власти сделают возможным достижение городом почетного статуса гуманитарного наукограда. Это будет способствовать повышению престижности интеллектуального труда, стимулированию научно-прикладной деятельности.

Максим Ряшин поблагодарил студентов, преподавателей и сотрудников вуза за активное участие в общественной жизни города.

На пост ректора претендовали два кандидата: исполняющий обязанности ректора вуза кандидат биологических наук Роман Кучин и доцент Гуманитарного института североведения Эдуард Абрамов. Большинством голосов победу одержал Роман Кучин.