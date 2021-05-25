В Югре задержали браконьеров за вылов редких рыб Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело против 37 и 45-летнего местных жителей. Они подозреваются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Подозреваемые, ранее судимые за незаконную добычу рыбы, ночью 18 мая 2021 года на реке Тромъеган, на моторной лодке сетями выловили 2 особи сибирского осетра. Эта порода рыбы является водным объектом высшей категории рыбохозяйственного значения и занесен в Красную книгу РФ, а также 65 особей других ценных пород рыб.

Браконьерством они занимались до того как их поймали сотрудники территориального отдела Росрыболовства во время рейда. Ущерб от вылова особо ценных пород рыб составил более 560 тысяч рублей.

По уголовному делу продолжается расследование.