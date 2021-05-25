Югорчанин, используя чужие данные оформил микрозайм и теперь ему грозит уголовный срок Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки зарегистрировано 48 преступлений, по горячим следам раскрыто 36.

В Югорске 33-летний мужчина в кофейне, расположенной в ЦПКиО «Аттракцион» по улице Спортивной, украл с барной стойки сотовый телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Когалыме 66-летний мужчина, используя краденную кредитку оплатил свои товары и услуги в различных торговых точках города. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель сознался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

Кроме того за сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. Так, сотрудники уголовного розыска Ханты-Мансийска нашли 31-летнего югорчанина, который используя персональные данные 33-летнего жителя Ханты-Мансийска, оформил микрозайм на сумму более 11 тысяч рублей.