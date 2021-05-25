Погода в Югре на 25 мая 2021 года: кратковременный дождь, ночью гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 25 мая 2021 года: температура воздуха днём +16,+21°С, в северо-западных и восточных районах до +18,+13°С, на юге до +26°С.Темпера ночью +9,+14 ºС, в северных и восточных районах 0,+5 °С. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ночью гроза. Ветер восточных направлений 6 – 11 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём +19,+21°С, ночью +11,+13 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днём без осадков . Ветер восточных направлений 6 – 11 м/с.

В этот день говорили, что если на прудах появились листья кувшинки - значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.