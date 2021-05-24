Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 мая 2021 года увеличилось на 48 человек Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 48 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. За весь период зафиксировано 57 143 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 35 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония, у 2 человек бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 44 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 285 человек, сняты с наблюдения – 217 843 жителей округа. За сутки на COVID-19 обследовано 2 215 человек, всего прошли обследование 1 696 649 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Нижневартовске – 10 и Сургуте – 7.

Также заболевшие коронавирусом зафиксированы за день: в Ханты-Мансийске – 4; Нягани – 4; Мегионе – 3; Советском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 2; Югорске – 2; Радужном – 2; Лангепасе – 2; Сургутском районе – 1; Октябрьском районе – 1; Покачах – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 31 пациента по-прежнему тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался ещё 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 797 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 15 жителей региона, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 55 863 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 8 406 новых случая коронавируса в 82 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 009 911 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 624 212 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.