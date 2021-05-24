В Октябрьском районе продлили особый противопожарный режим Фото: pixabay.com

В Югре состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, которое провел первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

По сообщению директора Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Ивана Шевцова, с начала года на землях лесного фонда округа отработано 328 термических точек, зарегистрировано 48 лесных пожаров, из них ликвидировано 43 пожара. Из оставшихся возгораний 4 пожара локализовано, благодаря 228 человекам. Сегодня возникло ещё 1 лесное возгорание в Ханты-Мансийском районе, туда уже направили группу парашютистов в составе 6 человек.

- В настоящее время сил для борьбы с огнем достаточно. Оперативность тушения лесных пожаров в регионе в первые сутки составляет 81 процент – добавил Иван Шевцов.

Авиапатрулирование территории региона проводят 7 самолетов и 2 вертолета.

Согласно прогнозу, 25 и 26 мая на западе региона ожидаются теплая погода с ветром и кратковременный дождь с грозами. С учётом ситуации и погоды особый противопожарный режим, введенный накануне на территории Октябрьского района, продляется.