В Нягани каждый желающий может пройти тест на ВИЧ Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В передвижной лаборатории, на площади 3 микрорайона Нягани, 25 мая каждый желающий сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Участник акции станет обладателем красочных тематических буклетов, сувенирной продукции и алой ленты – мирового символа приверженности к борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Диагностика проводится, чтобы привлечь внимание югорчан не только к проблеме распространения неизлечимых инфекций, но и важности здорового образа жизни.

Специалисты отмечают: особенностью ВИЧ-инфекции является длительное бессимптомное течение. Большинство зараженных могут долго внешне оставаться здоровыми, не иметь каких-либо симптомов иммунодефицита или отмечать лишь незначительные, маловыраженные недомогания. Риск заражения инфекцией имеют люди, которые делали пирсинг или татуировку, употребляли наркотики через шприц или имели хотя бы один незащищенный половой контакт.

Процедура проводится анонимно и совершенно бесплатно, а на направлении вместо фамилии указывается порядковый номер. Результаты исследования получит только пациент и лечащий врач.