Юные югорские спортсмены показали свои умения в плавании Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Югре состоялось физкультурно-оздоровительное мероприятие по плаванию среди воспитанников АУ «ЮграМегаСпорт» 2006-2016 годов рождения. Участниками стали более 100 спортсменов в плавании вольным стилем, кролем на спине, брасом и кролем на груди. Первое место среди девочек 2013 года рождения вольным стилем заняла Снежана Захарова, которая занимается плаванием уже 2 года.

- Перед стартом я всегда собираюсь с мыслями, концентрируюсь и только после этого я спокойно выхожу на бортик бассейна и стартую. Во время соревнований, чтобы показать хороший результат стараюсь думать только о победе и это мне помогает — рассказала юная спортсменка.

В конце соревновательного дня состоялась церемония награждения победителей и призёров, участников наградили дипломами и медалями.