Обиженный югорчанин решил поцарапать авто бывшего начальника Фото: pixabay.com

В выходные в дежурную часть города Югорска обратился местный житель и рассказал, что кто-то угнал его автомобиль марки «Hyundai Grand Santafe», после чего в результате ДТП повредил его. Угонщиком оказался 21-летний юноша.

Выяснилось, что вечером молодой человек распивал спиртные напитки в одном из заведений города, а поздно ночью юноша, возвращаясь домой, увидел около одного из строящихся домов припаркованный автомобиль своего бывшего начальника. И тут у него созрел коварный план и он решил из-за обиды поцарапать автомобиль. Подойдя ближе, парень увидел, что машина открыта, а ключи находятся в замке зажигания. Тогда обиженный парень решил угнать автомобиль, но далеко уехать не удалось, у подозреваемого нет водительского удостоверения и за руль автомобиля он сел первый раз. Он задним ходом въехал в забор, а увидев, что хозяин автомобиля бежит к нему сбежал.

Раньше юноша уже привлекался к административной ответственности. А сейчас получит уголовный срок. Молодой человек раскаялся и полностью признал свою вину.