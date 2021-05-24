Команда из Югорска стала лидером Первенства Югры по мини-футболу Фото:АУ "ЮграМегаСпорт"

Состоялось торжественное награждение победителей финального первенства Югры по мини-футболу. Соревнования проходили на протяжении четырёх дней, в них участвовали футболисты из шести команд, представляющие Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Югорск.

Пятнадцать очень эмоциональных матчей сыграно между ребятами и первую строчку турнирной таблицы заняли абсолютно непобедимые «Газпром-трансгаз Югорск-2009» – действующие чемпионы России по мини-футболу. Второе место таблицы досталось команде «Самотлор-09», Нижневартовск. И третье место упорным трудом завоевала команда из Ханты-Мансийска «Академия-09».

Лучшим игроком по итогам Первенства стал Назар Панков из Югорска, лучшим защитником – Егор Путилин также из Югорска, лучший нападающий – Евгений Шарандин из Ханты-Мансийска, а лучшим бомбардиром признан Тихон Терновой из Нижневартовска. Также определили лучшего вратаря, которым заслуженно стал Данил Мельниченко из Ханты-Мансийска и, конечно, имя лучшего тренера – Владимир Константинов - Югорск.

Ребята продолжат подготовку к следующим матчам и победам.