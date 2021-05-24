Парни из Нефтеюганска нашли кредитку и оплатили свои покупки чужими деньгами Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске в полицию обратилась женщина и рассказала, что потеряла банковскую карту, с которой позже сняли 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли найти и задержать подозреваемых, ими оказались молодые нефтеюганцы, одному из которых 19 лет, а второму 18. Парни признали свою вину и объяснили, что банковскую карту нашли на улице, увидели, что ей можно расплатиться бесконтактным способом и решили закупиться для личных нужд.

В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, ранее мы писали, как в Нижневартовске искали любительницу оплачивать покупки чужой кредиткой. Предприимчивая женщина расплачивалась чужой банковской картой в разных магазинах города.