В столице Югры обсудили проблему вандализма Фото: МБУ Городской информационный центр

В рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе!» в Ханты-Мансийске обсудили проблему защиты городской инфраструктуры, объектов благоустройства югорской столицы от вандализма. Встреча транслировалась в прямом эфире в группе проекта.

С начала года в городе зафиксировано 17 случаев порчи детских площадок, фасадов зданий, троп здоровья, остановочных комплексов. Власти и коммунальные службы провели ремонт, но найти виновных удаётся редко.

В рамках крауд-проекта «Мы вместе!» проведен онлайн-опрос, который показал, что больше 85% горожан осуждает вандализм. В то же время около трети ответивших не знает, как реагировать на такие факты и куда обращаться по этому поводу, какие наказания могут последовать за порчу городского имущества. На эти вопросы подробно ответили заместитель начальника МОМВД «Ханты-Мансийский», подполковник полиции Александр Шульгин, начальник отдела по вопросам безопасности и профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийска Вячеслав Носов и замначальника управления муниципального контроля Владимир Волошенюк.

Вандализм может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, а сообщать о подобных нарушениях лучше в полицию – по номеру 102 или по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 112, также в дежурную часть МОМВД «Ханты-Мансийский» по телефону 398-102.

Участники встречи обсудили меры профилактики вандализма среди населения. Помимо запретов необходимо предоставлять альтернативу – занимать детей и молодежь интересными делами, например активист Дмитрий Храмцов рассказал об экологических походах, во время которых хантымансийцы уже очистили от мусора около 300 км лесных троп.

- Опыт показывает: когда обычные здания превращаются в арт-объекты, они уже не подвергаются вандализму, - отметил общественник Николай Воронов.

Необходимо больше времени уделять воспитательным беседам со школьниками, организовывать волонтерские патрули и места молодежного досуга.

- Ханты-Мансийск - уютный, комфортный город, в котором созданы хорошие условия для жизни. Хорошо, что у нас мало людей безразличных, что случаи вандализма обсуждаются и служат стимулом для движения вперёд. Хантымансийцы в большинстве своём любят и ценят город, в котором живут, и делают всё, чтобы будущее для нас и наших детей было светлым - отметила педагог, член городской Общественной палаты Ольга Тыщенко.