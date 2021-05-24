Ханты-Мансийск принимает Чемпионат и Первенство округа по легкой атлетике Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В окружной столице спортивный комплекс «Югра-Атлетикс» принимает Чемпионат и Первенство округа по лёгкой атлетике. Ежегодно соревнования проходят весной в Ханты-Мансийске и являются отборочным этапом на предстоящий сезон, по итогам которого формируется основная и резервная команды.

Соревнования проходят в нескольких дисциплинах: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров; многоборье, прыжки с длину с разбега, прыжки в высоту, толкание ядра, метание копья и метание диска.

Участвуют около 150 спортсменов различных возрастов из Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганского района, Нижневартовска, Радужного, Нефтеюганска, Когалыма, Лангепаса, Покачей, Урая, Нягани, Советского и Нижневартовского районов.

- Сейчас мы ведем подготовку к крупным стартам, и эти соревнования являются отборочным первенством на V Всероссийскую летнюю спартакиаду юниоров 2002-2003 годов рождения и Первенство и Чемпионат Уральского федерального округа, которое состоится в Челябинске с 4 по 6 июня — рассказал Владимир Догадин, главный судья соревнований, старший тренер сборной округа по легкой атлетике.