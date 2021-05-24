При покупке каркасных бассейнов югорчанки лишились денег Фото: Татьяна Коркина

Жаркая погода заставила задуматься югорчан о покупке каркасных бассейнов и 40-летняя жительница Березовского района на нашла подходящее объявление и списалась с мнимым продавцом. Обсудила детали сделки и перевела 100-% предоплату за бассейн в сумме 18 тысяч рублей. Спустя время женщина поняла, что попалась мошенникам. На подобную уловку попалась и 48-летняя жительница Югорска, она также заприметила бассейн по привлекательной стоимости. Помимо резервуара женщина заказала лестницу и насос. Всё это оборудование обошлось ей почти в 28 тысяч рублей, которые она подарила очередным аферистам.

Житель Сургута в отличие от предыдущих женщин решил продать гибискус китайский, ценой в 5 тысяч рублей. Ему написал покупатель и попросил оформить доставку через сайт объявлений. Перейдя по ссылке покупателя югорчанин потерял 10 тысяч рублей, так как ввёл реквизиты своей карты.

Не повезло с покупками и 42-летней вартовчанке. Она нашла "хороший" магазин и оформила заказ покупки 3 комплектов постельного белья и 3 полотенец. Женщина внесла предоплату в 5 тысяч. Но заказ так и не получила.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.