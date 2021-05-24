В Нижневартовской поликлинике усилят меры антитеррористической безопасности Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовской поликлинике решено разработать целый ряд дополнительных мероприятий для того, чтобы пациенты чувствовали себя в безопасности. Об этом сообщила главный врач Светлана Воронина.

Безопасность жителей города и пациентов клиники обеспечат за счёт новых мер: появятся тревожные кнопки, а во дворах на въезде – шлагбаумы, также запустят дополнительное аудио оповещение для посетителей о необходимости проявлять бдительность и с осторожностью относиться к подозрительным предметам. Кроме того, в поликлинике провели инструктаж сотрудников охраны. Уже смонтированы электронные табло, которые транслируют график работы медучреждения и расписание приёма врачей.

- Объект режимный, режим работы – с 8.00 до 20.00 часов. Соответственно, после этого времени посторонние граждане здесь не будут находиться, шлагбаум будет закрыт, – пояснил Рамин Агаев, исполняющий обязанности начальника штаба ГО и ЧС Нижневартовской городской поликлиники.

Внедрение новшеств в поможет профилактике негативных ситуаций.