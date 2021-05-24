В жутком ДТП на югорской трассе погибли три человека Фото: ГИБДД России

За выходные в Югре зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 15 – получили травмы, в том числе 3 ребёнка.

На 645 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района столкнулись «Ниссан» и «МАН». В аварии погибли 43-летний водитель «Ниссан» и два пассажира, мужчины 35 и 37 лет. Как сообщают в ГИБДД, водитель «Ниссан» выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с автомобилем «МАН» под управлением 45-летнего мужчины.

Кроме того, в регионе сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 42 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования, 8 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 128 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД округа напоминает водителям о безопасной скорости движения, а также обязательном использовании ремней безопасности.