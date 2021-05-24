В Югорске молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП

В Югорске молодой человек угнал автомобиль и попал на нем в ДТП Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 167 преступлений, по горячим следам раскрыто 116.

В Мегионе к полицейским пришел 41-летний югорчанин и рассказал, что он потерял кредитную карту, а после этого ему стали приходить уведомления о списании денег. Полицейские смогли найти 24-летнего подозреваемого. Молодой человек нашёл карту и расплатился ей за алкоголь и продукты в различных магазинах города. Общая сумма покупок составила 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, уже судимый за кражи и грабежи подозреваемый сознался в преступлении и теперь под подпиской о невыезде.

В Югорске молодой человек воспользовался халатностью автовладельца «Хендай Гранд Санта Фэ», припаркованного около одного из домов по улице Лесная, увидел ключи в замке зажигания и угнал авто. А после угона попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Полицейскими Советского района на 373 км автодороги «Югра» остановили «Мерседес», за рулём которого находился 42-летний мужчина, а у 34-летнего пассажира в кармане брюк обнаружен сверток с наркотиком массой 0,44 грамма. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска Мегиона выяснили, что двое подростков посёлке Высокий, залезли в чужой сарай, выдавив стекло с оконной рамы, и украли две бензопилы на общую сумму 20 тысяч рублей. Теперь парни под подпиской о невыезде.