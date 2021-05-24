В Сургуте задержали более 70 тонн капусты и морковки сомнительного качества Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Четыре автомашины из южных регионов России в апреле 2021 года задержали специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. По данным пресс-службы ведомства, они везли 33,1 тонны капусты из Дагестана и 41,6 тонны моркови из Волгоградской области без карантинных сертификатов.

Специалисты Росельхознадзора досмотрели ввезенные овощи и отобрали образцы овощей, чтобы исследовать на наличие паразитов. Экспертиза проводилась в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. По результатам исследований ввоз продукции разрешен, однако виновников привлекли к административной ответственности.

Отметим, что весной 2021 году основным поставщиком овощей для северян стали Краснодарский край, Волгоградской области и Дагестана. Однако некоторые предприниматели забывают оформить карантинные сертификаты при вывозе подкарантинной продукции из фитосанитарных зон РФ.