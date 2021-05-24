Погода в Югре на 24 мая 2021 года: ветер порывами до 18 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 24 мая 2021 года: температура воздуха днём +19,+24 °С, местами +12,+17 °С, по юго-западным районам +25,+30 °С. Ночью +8,+13 °С, местами +2,+7 °С. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, днём 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: днём +22,+24 °С, ночью +10,+12 °С. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Если этот день дождливый или туманный предвещал то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый - то лето будет грозным, с пожарами.